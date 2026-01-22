Tedesco'dan Unai Emery'e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde Aston Villa ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Luis Godinho yönetecek. Bu önemli maç öncesi iki takım antrenörleri de kadrolarını belirledi.

5 EKSİK! YILDIZ İSİMLER YOK...

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi tam 5 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok da kurallar gereği maç kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası 1 maça düşürüldü. Ceza Brann karşılaşmasında tamamlandı ve teknik direktörün forma vermesi halinde kadroda yer alabilecek. Buna karşın Tedesco'nun sürpriz yaparak en önde Talisca'yı görevlendireceği öğrenildi.

DÖNDÜLER! OYNAYABİLİRLER...

Öte yandan Fenerbahçe'de Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dâhil olurken, sakatlığını atlatan Alvarez de takıma döndü. İlk 11'de olup olmayacakları büyük merak konusu olan bu ikili en azından maç kadrosunda kendilerine yer edinebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Guessand, Rogers, Watkins.

KANARYA İÇ SAHADA UÇUYOR!

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak Avrupa kupasında 50 %’lik galibiyet oranı yakaladı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, kendi sahalarında oynadıkları 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca sarı-lacivertliler Avrupa’da bu sezon sahasında oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı ve taraftar desteğini arkasına alarak önemli puanlar topladı.

ASTON VİLLA AVRUPA'DA 3.SIRADA...

Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile grupta iyi performans gösteren takımlar arasında yer alıyor. Villa, Avrupa arenasında hücumda etkili olurken, maç başına 1,67 gol ortalamasıyla atak futbolunu sürdürüyor ve grupta üst sıralarda konumlanıyor.