Tedesco'dan Unai Emery'e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçı

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin güçlü takımlarından Aston Villa'yı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Tedesco ilk 11 tercihini belirledi. İşte deva maça saatler kala kadrolar...

Tedesco'dan Unai Emery'e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçı
Burak Kavuncu
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde Aston Villa ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Luis Godinho yönetecek. Bu önemli maç öncesi iki takım antrenörleri de kadrolarını belirledi.

5 EKSİK! YILDIZ İSİMLER YOK...

Tedesco dan Unai Emery e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi nde gecenin maçı 1

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi tam 5 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok da kurallar gereği maç kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası 1 maça düşürüldü. Ceza Brann karşılaşmasında tamamlandı ve teknik direktörün forma vermesi halinde kadroda yer alabilecek. Buna karşın Tedesco'nun sürpriz yaparak en önde Talisca'yı görevlendireceği öğrenildi.

DÖNDÜLER! OYNAYABİLİRLER...

Tedesco dan Unai Emery e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi nde gecenin maçı 2

Öte yandan Fenerbahçe'de Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dâhil olurken, sakatlığını atlatan Alvarez de takıma döndü. İlk 11'de olup olmayacakları büyük merak konusu olan bu ikili en azından maç kadrosunda kendilerine yer edinebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Tedesco dan Unai Emery e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi nde gecenin maçı 3

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Guessand, Rogers, Watkins.

KANARYA İÇ SAHADA UÇUYOR!

Tedesco dan Unai Emery e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi nde gecenin maçı 4

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak Avrupa kupasında 50 %’lik galibiyet oranı yakaladı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, kendi sahalarında oynadıkları 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca sarı-lacivertliler Avrupa’da bu sezon sahasında oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı ve taraftar desteğini arkasına alarak önemli puanlar topladı.

ASTON VİLLA AVRUPA'DA 3.SIRADA...

Tedesco dan Unai Emery e büyük sürpriz! UEFA Avrupa Ligi nde gecenin maçı 5

Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile grupta iyi performans gösteren takımlar arasında yer alıyor. Villa, Avrupa arenasında hücumda etkili olurken, maç başına 1,67 gol ortalamasıyla atak futbolunu sürdürüyor ve grupta üst sıralarda konumlanıyor.

20:45
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Aston Villa Aston Villa

UEFA Avrupa Ligi Aston Villa son dakika fenerbahçe talisca Jhon Duran Domenico Tedesco
