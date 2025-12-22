Tedesco ille de onu istedi! Fenerbahçe Samsunsporlu Musaba'yı istiyor

Fenerbahçe kış transfer dönemine fırtına gibi girdi. Sarı-lacivertli ekip Hollanda'nın PSV kulübünden Joey Veerman'ın transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağlarken, öte yandan sağ kanat bölgesi içinde Süper Lig'de harikalar yaratan Samsunspor'un yıldızını gözüne kestirdi.

TEMASLAR BAŞLADI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Domenico Tedesco oyuncuyu bizzat istedi.

SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Ertan Süzgün'ün bilgisine göre Anthony Musaba’nın 2 farklı serbest kalma bedeli bulunuyor. Musaba'nın Türkiye içi serbest kalma bedeli 6 M€, yurt dışı serbest kalma bedeli ise 5 M€ olarak öne çıkıyor.

GOLCÜ OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Anthony Musaba 25/26 sezonunda Süper Lig'de Samsunspor için dikkat çeken bir performans gösterdi. Yıldız isim 14 maçta forma giyerken 4 Gol, 1 Asistlik performans gösterdi. Öte yandan Musaba 9 kez büyük şans yaratırken, maç başı 1 kilit pas yaptı. Oyuncu ayrıca 3.2 maç başı topu geri kazanma oranıyla öne çıkarken, ikili mücadele oranında 3.3 ile %43'lük bir orana sahip.