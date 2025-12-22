SPOR

Tedesco ille de onu istedi! Fenerbahçe Samsunsporlu Musaba'yı istiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişken, sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in yıldız oyuncularından Samsunsporlu Anthony Musaba’nın transfer için temaslara başladı. | Fenerbahçe haberleri

Burak Kavuncu
Anthony Musaba

Anthony Musaba

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Fenerbahçe kış transfer dönemine fırtına gibi girdi. Sarı-lacivertli ekip Hollanda'nın PSV kulübünden Joey Veerman'ın transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağlarken, öte yandan sağ kanat bölgesi içinde Süper Lig'de harikalar yaratan Samsunspor'un yıldızını gözüne kestirdi.

TEMASLAR BAŞLADI!

Tedesco ille de onu istedi! Fenerbahçe Samsunsporlu Musaba yı istiyor 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Domenico Tedesco oyuncuyu bizzat istedi.

SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Tedesco ille de onu istedi! Fenerbahçe Samsunsporlu Musaba yı istiyor 2

Gazeteci Ertan Süzgün'ün bilgisine göre Anthony Musaba’nın 2 farklı serbest kalma bedeli bulunuyor. Musaba'nın Türkiye içi serbest kalma bedeli 6 M€, yurt dışı serbest kalma bedeli ise 5 M€ olarak öne çıkıyor.

GOLCÜ OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Tedesco ille de onu istedi! Fenerbahçe Samsunsporlu Musaba yı istiyor 3

Anthony Musaba 25/26 sezonunda Süper Lig'de Samsunspor için dikkat çeken bir performans gösterdi. Yıldız isim 14 maçta forma giyerken 4 Gol, 1 Asistlik performans gösterdi. Öte yandan Musaba 9 kez büyük şans yaratırken, maç başı 1 kilit pas yaptı. Oyuncu ayrıca 3.2 maç başı topu geri kazanma oranıyla öne çıkarken, ikili mücadele oranında 3.3 ile %43'lük bir orana sahip.

Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor son dakika fenerbahçe Domenico Tedesco Anthony Musaba
