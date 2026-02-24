SPOR

Kaya Çilingiroğlu canlı yayında Tedesco'ya ateş püskürdü! "Ligin en kötü hocası"

Kaya Çilingiroğlu’nun Tedesco hakkındaki sert sözleri spor gündemine damga vurdu. Süper Lig’de görev yapan teknik adamların daha başarılı olduğunu savunan Çilingiroğlu, Fenerbahçe’nin yüksek harcamalarına da dikkat çekerek “Neyi toparladı?” çıkışıyla tartışmayı alevlendirdi.

Kaya Çilingiroğlu canlı yayında Tedesco'ya ateş püskürdü! "Ligin en kötü hocası"
Cevdet Berker İşleyen

TRT Spor ekranlarında yapılan Tedesco değerlendirmesi, spor kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, programdaki diyaloglar da dikkat çekti.

TEDESCO’YA SERT ELEŞTİRİ

Kaya Çilingiroğlu canlı yayında Tedesco ya ateş püskürdü! "Ligin en kötü hocası" 1

Kaya Çilingiroğlu, Tedesco’nun teknik direktörlük performansını eleştirerek Süper Lig’de görev yapmış isimlerin daha başarılı olduğunu savundu. Deneyimli yorumcu açıklamasında, "İddia ediyorum Süper Lig’de çalışan bütün teknik adamların hepsi Tedesco’dan daha iyi. İlhan Palut, Çağdaş Atan Tedesco’dan daha mı kötü hoca? Emre Belözoğlu hak etmiyor mu? Veya Aykut Kocaman, İsmail Kartal…" ifadelerini kullandı.

“NEYİ TOPARLADI?”

Kaya Çilingiroğlu canlı yayında Tedesco ya ateş püskürdü! "Ligin en kötü hocası" 2

Programın sunucusu İbrahim Kırkayak’ın Fenerbahçe’nin toparlanma sürecine girdiğini söylemesi üzerine Çilingiroğlu itirazını daha da sertleştirdi. "Neyi toparladı? Fenerbahçe 1 milyar dolar harcamış. Ocak’ta 100 milyon euro harcadı, toparladı diyorsun!" sözleriyle sarı-lacivertli kulübün mali harcamalarına dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaya Çilingiroğlu canlı yayında Tedesco ya ateş püskürdü! "Ligin en kötü hocası" 3

Çilingiroğlu’nun çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Yorumlar ikiye bölünürken, tartışma hem Tedesco’nun teknik kapasitesi hem de Fenerbahçe’nin yüksek bütçeli transfer politikası üzerinden büyümeye devam etti.

