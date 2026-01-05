Tedesco ve Thomas Reis'den ortak basın toplantısı! ''Bu akşam Tedesco ile telefonlaşırız''

Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelirken, maç öncesi takımlar basın toplantısında bulundu. İşte basın toplantısından detaylar...

SEZONUN KALANI İÇİN KIRILMA MI?

SORU: "Sezon ortasında Fenerbahçe'nin kupa hasretini sonlandırmak, sezonun kalanı için bir kırılma olur mu? Yoksa Süper Kupa'ya sadece Süper Kupa olarak mı bakıyorsunuz?"

Fenerbahçe teknik dirktörü Domenico Tedesco, "Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz." dedi.

MUSABA SORUSUNA YANIT GELDİ! YARIN OYNAYACAK MI?

SORU: "Musaba'ya Samsunspor maçında ne kadar forma vermeyi düşünüyor?"

Domenico Tedesco, "Bunu göreceğiz. Bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2.5 antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvayı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını." açıklamasında bulundu.

''REIS İYİ İŞLER ÇIKARIYOR...''

Domenico Tedesco, ''Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Skriniar'ın da belirttiği gibi Samsunspor'a karşı oynamıştık ve en iyi maçımız değildi. Reis, Samsunspor'da harika iş çıkarıyor. Bizim için iyi bir test olacak. Bu maç için hazırız.'' diye konuştu.

SKRINIAR: ''FİNALDE OLMAK İSTİYORUZ''

Milan Skriniar, ''Çok zorlu bir maç olacak çünkü kendileriyle birkaç hafta önce ligde karşılaşmıştık ve o maçta çok sıkıntı yaşamıştık. Finalde olmak istiyoruz, yarın bizler için iyi bir test olacak.'' dedi.

THOMAS REIS: ''ÖZEL BİR MAÇ OLACAK...''

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis: "Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

ZEKİ YAVRU: ''AMA NE OLURSA OLSUN...''

Zeki Yavru, "Burada bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun farkındayız ama iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa'da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Bir takım eksiklerimiz, oyuncularımız var. Ama ne olursa olsun, buraya geldik ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapmak için buradayız." açıklamasında bulundu.

THOMAS REIS'DEN MUSABA YANITI!

SORU: "Süper Kupa formatı için görüşünüzü ve Musaba transferi için görüşünüzü merak ediyoruz..."

Thomas Reis, "İkinci sorunuza cevap vererek başlamak istiyorum.... Musaba, artık Samsunspor'un oyuncusu değil. Yorum yapmam doğru olmaz. Sadece ondan yoksun değiliz birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğdu bu yüzden. Ellerinden geleni yapacaklardır.

FENERBAHÇE MAÇI..

Ligde yenilmeyen tek takım Fenerbahçe. Çok iyi performans gösterdiler diğer kulvarlarda da. İyi ve zorlu bir maç olacaktır. Bu tür kulvarlarda, kupaya uzanmak daha kolay gözükebilir ama iki maç var oynamamız gereken. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

''TEDESCO İLE TELEFONLAŞIRIZ...''

Thomas Reis'e 'kanatta kim oynayacak' sorusunun sorulması üzerine Tedesco'nun cevaba dikkat kesildiği anlar ve Thomas Reis'in cevabı güldürdü.

Thomas Reis, ''Belki bu akşam (Tedesco ile) bir telefonlaşırız ve birbirimize kadrolarımız hakkında bilgi veririz.'' açıklaması yaptı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.