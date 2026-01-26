Tedesco'ya Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri! "Rakibin ekmeğine yağ sürdü!"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Göztepe maçının adından puan kaybının nedenleriyle açıklama yaptı. Dilmen'in İtalyan teknik adam hakkında söylediği sözler ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Dilmen'in canlı yayınından kesitler...

"RAKİBİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜNÜZ!"

Yorumcu Rıdvan Dilmen Sports Digital ekranlarından gündem olacak açıklamalarda bulundu. Dilmen, “Fenerbahçe’nin kadrosunun böyle çıkmaya hakkı yoktur. Rakibinden puan olarak gerideyken Fenerbahçe’nin sağ beki Yiğit Efe olmaz; değil, olamaz. Fenerbahçe’nin sol beki Semedo olmaz; değil, olamaz. 2 tane moralli oyuncuyu çıkardın. Çıkınca kim girdi? Bunları üst üste koyduğun zaman kazanamamak için her şeyi yapmış oldu ve becerdi.

Musaba niye oyundan çıktı. Elinde sıfıra girme silahı olarak sadece Musaba vardı o da oyundan çıktı. Rakibin ekmeğine yağ sürmüş oldunuz.” açıklamasında bulundu.

"ÖNDEKİ İKİ ÇABUK OYUNCUYU AYNI ANDA ÇIKARMASI..."

Tedesco değişikliklerinden yakınan Rıdvan Dilmen,

“Çok basit, bunun için büyük teknik direktör olmana gerek yok. Semedo'yu sol bek, Yiğit Efe'yi sağ bek oynatmayacaksın. Sebeplerden biri budur. Öndeki iki çabuk oyuncuyu aynı anda çıkarması… Sen nasıl kazanacaksın?” dedi.

"BURADA BİR TUHAFLIK VAR..."

Dilmen, "Elinde Duran ve En-Nesyri var ancak Talisca neden forvet oynuyor? Birlikte oynatmak istiyorsanız, bu oyuncuları birlikte oynatabilecek şekilde bir oyun şablonu çıkarabilirsiniz ki yaptı da. Talisca orijinal yerinde değil; sol bek ve sağ bek de orijinal yerinde değil. Burada bir tuhaflık var." diye konuştu.