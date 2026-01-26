SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Tedesco'ya Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri! "Rakibin ekmeğine yağ sürdü!"

Fenerbahçe Süper Lig'in 19.haftasında evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara alırken, yorumcu Rıdvan Dilmen'den teknik direktör Domenico Tedesco'ya sert eleştiriler geldi. Dilmen, oyuncu değişikliklerinde hatalı olduğnu vurguladığı Tedesco'ya "Rakibin ekmeğine yağ sürmüş oldunuz" ifadelerini kullandı.

Tedesco'ya Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri! "Rakibin ekmeğine yağ sürdü!"
Burak Kavuncu
Anthony Musaba

Anthony Musaba

HOL Hollanda
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Göztepe maçının adından puan kaybının nedenleriyle açıklama yaptı. Dilmen'in İtalyan teknik adam hakkında söylediği sözler ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Dilmen'in canlı yayınından kesitler...

"RAKİBİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜNÜZ!"

Tedesco ya Rıdvan Dilmen den sert eleştiri! "Rakibin ekmeğine yağ sürdü!" 1

Yorumcu Rıdvan Dilmen Sports Digital ekranlarından gündem olacak açıklamalarda bulundu. Dilmen, “Fenerbahçe’nin kadrosunun böyle çıkmaya hakkı yoktur. Rakibinden puan olarak gerideyken Fenerbahçe’nin sağ beki Yiğit Efe olmaz; değil, olamaz. Fenerbahçe’nin sol beki Semedo olmaz; değil, olamaz. 2 tane moralli oyuncuyu çıkardın. Çıkınca kim girdi? Bunları üst üste koyduğun zaman kazanamamak için her şeyi yapmış oldu ve becerdi.

Tedesco ya Rıdvan Dilmen den sert eleştiri! "Rakibin ekmeğine yağ sürdü!" 2

Musaba niye oyundan çıktı. Elinde sıfıra girme silahı olarak sadece Musaba vardı o da oyundan çıktı. Rakibin ekmeğine yağ sürmüş oldunuz.” açıklamasında bulundu.

"ÖNDEKİ İKİ ÇABUK OYUNCUYU AYNI ANDA ÇIKARMASI..."

Tedesco ya Rıdvan Dilmen den sert eleştiri! "Rakibin ekmeğine yağ sürdü!" 3

Tedesco değişikliklerinden yakınan Rıdvan Dilmen,

“Çok basit, bunun için büyük teknik direktör olmana gerek yok. Semedo'yu sol bek, Yiğit Efe'yi sağ bek oynatmayacaksın. Sebeplerden biri budur. Öndeki iki çabuk oyuncuyu aynı anda çıkarması… Sen nasıl kazanacaksın?” dedi.

"BURADA BİR TUHAFLIK VAR..."

Tedesco ya Rıdvan Dilmen den sert eleştiri! "Rakibin ekmeğine yağ sürdü!" 4

Dilmen, "Elinde Duran ve En-Nesyri var ancak Talisca neden forvet oynuyor? Birlikte oynatmak istiyorsanız, bu oyuncuları birlikte oynatabilecek şekilde bir oyun şablonu çıkarabilirsiniz ki yaptı da. Talisca orijinal yerinde değil; sol bek ve sağ bek de orijinal yerinde değil. Burada bir tuhaflık var." diye konuştu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç ve Fatih Terim'den Bebek Otel olayına dair olay yaratacak sözler!Ali Koç ve Fatih Terim'den Bebek Otel olayına dair olay yaratacak sözler!
Fenerbahçe’nin galibiyet serisi yine Kadıköy’de sona erdiFenerbahçe’nin galibiyet serisi yine Kadıköy’de sona erdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Göztepe son dakika fenerbahçe Youssef En-Nesyri Jhon Duran Domenico Tedesco Anthony Musaba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.