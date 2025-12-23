SPOR

Tedesco yönetim ile görüştü! Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer

Ligin ikinci yarısına daha da güçlü bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken Sarı-Lacivertliler'in başarılı teknik direktörü Domenico Tedesco yönetim ile görüşerek bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’de sezonun ilk bölümünü Galatasaray’ın 3 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddiasını artırmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde öncelik, skora doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor transferi.

TEDESCO’DAN GOLCÜ TALEBİ

Tedesco yönetim ile görüştü! Fenerbahçe de 1 ayrılık 1 transfer 1

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun mevcut hücum hattından beklediği verimi alamazken Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran’ın performanslarını yeterli bulmaması üzerine yönetimden net bir golcü talep etti. Bu doğrultuda transfer listesinin ilk sırasına tecrübeli bir isim yazıldı.

SÖRLOTH GELİYOR

Tedesco yönetim ile görüştü! Fenerbahçe de 1 ayrılık 1 transfer 2

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için ilk girişimlerini yaptı. 30 yaşındaki Norveçli golcünün yıllık 12 milyon Euro’yu bulan maaş beklentisi yönetimi zorladı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu kadroya katmakta kararlı olsa da bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Atletico Madrid’e de bonservis bedeli ödenecek.

EN-NESYRI GİDİYOR

Tedesco yönetim ile görüştü! Fenerbahçe de 1 ayrılık 1 transfer 3

Bu transferde kilit nokta ise Youssef En-Nesyri... Suudi Arabistan Ligi’nde ‘yabancı kontenjanı’ dışında oynayabilen Faslı golcüye, Körfez ekiplerinin ilgisinin devam ettiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefliyor. Oyuncunun ayrılması durumunda elde edilecek gelirin tamamının Sörloth transferine ayrılması planlanıyor.

