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  4. Tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli 3 ilde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Zonguldak, Ankara ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından M.K, B.K, H.Ç, F.K, S.K, Ü.K, A.Ş.K, H.K, Ş.Ç, K.K. ve S.S, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Bu arada, şüphelilerden bazıları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, çok sayıda senet, alacakların yazılı olduğu kağıtlar ve satış sözleşmelerinin yanı sıra 53 bin 650 lira, 110 avro, 1100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul tefecilik Zonguldak

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