MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tehlikeli (Dangerous) oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tehlikeli filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tehlikeli (Dangerous) oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tehlikeli filmi nerede ve ne zaman çekildi?

22.08.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tehlikeli filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda David Hackl oturmaktadır. Orijinal adı Dangerous olan Tehlikeli filmi aksiyon ve gerilim türünü ele almaktadır. Peki, Tehlikeli (Dangerous) oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tehlikeli filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tehlikeli filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Aksiyon gerilim türündeki Tehlikeli filmi, David Hackl, Christopher Borrelli tarafından kaleme alınmıştır. İşte Tehlikeli filmi hakkında detaylı bilgiler...

TEHLİKELİ KONUSU

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ OYUNCULARI

Scott Eastwood

Mel Gibson

Kevin Durand

Tyrese Gibson

Famke Janssen

Leanne Lapp

Piper Perabo

Cameron Monaghan

Ben Kingsley

Ellen Burstyn

Brendan Fletcher

Ryan Robbins

TEHLİKELİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Tehlikeli filmi 2021 yılında vizyona girmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilek Taşı oyuncuları arasında kimler var kimlerDilek Taşı oyuncuları arasında kimler var kimler
Ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler Ezgi Mola sandıAblası güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler Ezgi Mola sandı
Bikinili videosuna yorum yağdı! 'Ne gerek var?' Bikinili videosuna yorum yağdı! 'Ne gerek var?'
Anahtar Kelimeler:
tehlikeli Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.