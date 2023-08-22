Tehlikeli (Dangerous) oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tehlikeli filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tehlikeli filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Aksiyon gerilim türündeki Tehlikeli filmi, David Hackl, Christopher Borrelli tarafından kaleme alınmıştır. İşte Tehlikeli filmi hakkında detaylı bilgiler...
Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.
Scott Eastwood
Mel Gibson
Kevin Durand
Tyrese Gibson
Famke Janssen
Leanne Lapp
Piper Perabo
Cameron Monaghan
Ben Kingsley
Ellen Burstyn
Brendan Fletcher
Ryan Robbins
ABD yapımı Tehlikeli filmi 2021 yılında vizyona girmiştir.