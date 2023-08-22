Tehlikeli (Dangerous) oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tehlikeli filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tehlikeli filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Aksiyon gerilim türündeki Tehlikeli filmi, David Hackl, Christopher Borrelli tarafından kaleme alınmıştır. İşte Tehlikeli filmi hakkında detaylı bilgiler...

TEHLİKELİ KONUSU

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ OYUNCULARI

Scott Eastwood

Mel Gibson

Kevin Durand

Tyrese Gibson

Famke Janssen

Leanne Lapp

Piper Perabo

Cameron Monaghan

Ben Kingsley

Ellen Burstyn

Brendan Fletcher

Ryan Robbins

TEHLİKELİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Tehlikeli filmi 2021 yılında vizyona girmiştir.



