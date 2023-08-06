MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Yürüyüş filmi nerede çekildi? TRT1 yayın akışı

Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Yürüyüş filmi nerede çekildi? TRT1 yayın akışı

06.08.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tehlikeli Yürüyüş konusu ve oyuncuları, filmin TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Başrolünde Joseph Gordon-Levitt'in bulunduğu film, bu akşam saat 20.00'de ekranlarda izleyiciyle buluşacak. Peki, Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Yürüyüş filmi nerede çekildi? TRT1 yayın akışı

Tehlikeli Yürüyüş konusu film severler tarafından araştırılıyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Back to the Future filminin yazarı Robert Zemeckis oturuyor. Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte Tehlikeli Yürüyüş filmi ile ilgili detaylar...

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ KONUSU NEDİR?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.

124624221-tehlikeli-yruyus

Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI

Joseph Gordon-Levitt
Charlotte Le Bon
Lucas Ramaciere
Ben Kingsley
James Badge Dale
Ben Schwartz
Steve Valentine
Benedict Samuel
César Domboy
Stephen Walters
Sergio Di Zio
Mark Camacho
Clément Sibony
Kwasi Songui
Jason Deline
Jason Blicker
Laurence Deschênes
Marie Turgeon

tehlikeli-yuruyus-konusu--482_2

Patricia Tulasne
Karl Graboshas
Emilie Leclerc
Harry Standjofski
Catherine Lemieux
Mizinga Mwinga
Inka Malovic
Adam Bernett
Leif Anderson
Rebecca Croll
Kent McQuaid
Guillaume Baillargeon
Stuart Fink
Sylvie Lemay
Serge Boulianne
Chris Cavener
Yanik Ethier
Maxime Paradis
Sasha Dominique
Mark Trafford
Soleyman Pierini
Tom Hanks
Jacob Vargas
Nathaly Thibault

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:35 Aslan Ailem
08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:35 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Tehlikeli Yürüyüş
22:40 Hayat Işığım
01:25 Benim Güzel Ailem
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba aşk iddiası! Sevgilisi şarkıcı çıktıBomba aşk iddiası! Sevgilisi şarkıcı çıktı
Beline kadar yırtmaçla çömelince olay olduBeline kadar yırtmaçla çömelince olay oldu
Hülya Avşar’ın dekolteli halini paylaşıp hemen sildi! Sonra ise...Hülya Avşar’ın dekolteli halini paylaşıp hemen sildi! Sonra ise...
Anahtar Kelimeler:
joseph gordon levitt tehlikeli yürüyüş filmi trt1 yayın akışı Oyuncu turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.