Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Yürüyüş filmi nerede çekildi? TRT1 yayın akışı

Tehlikeli Yürüyüş konusu film severler tarafından araştırılıyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Back to the Future filminin yazarı Robert Zemeckis oturuyor. Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte Tehlikeli Yürüyüş filmi ile ilgili detaylar...

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ KONUSU NEDİR?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.

Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI

Joseph Gordon-Levitt

Charlotte Le Bon

Lucas Ramaciere

Ben Kingsley

James Badge Dale

Ben Schwartz

Steve Valentine

Benedict Samuel

César Domboy

Stephen Walters

Sergio Di Zio

Mark Camacho

Clément Sibony

Kwasi Songui

Jason Deline

Jason Blicker

Laurence Deschênes

Marie Turgeon

Patricia Tulasne

Karl Graboshas

Emilie Leclerc

Harry Standjofski

Catherine Lemieux

Mizinga Mwinga

Inka Malovic

Adam Bernett

Leif Anderson

Rebecca Croll

Kent McQuaid

Guillaume Baillargeon

Stuart Fink

Sylvie Lemay

Serge Boulianne

Chris Cavener

Yanik Ethier

Maxime Paradis

Sasha Dominique

Mark Trafford

Soleyman Pierini

Tom Hanks

Jacob Vargas

Nathaly Thibault

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:35 Aslan Ailem

08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:35 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Tehlikeli Yürüyüş

22:40 Hayat Işığım

01:25 Benim Güzel Ailem

03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

