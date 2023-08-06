Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Tehlikeli Yürüyüş filmi nerede çekildi? TRT1 yayın akışı

Tehlikeli Yürüyüş konusu film severler tarafından araştırılıyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Back to the Future filminin yazarı Robert Zemeckis oturuyor. Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte Tehlikeli Yürüyüş filmi ile ilgili detaylar...
1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.
Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.
Joseph Gordon-Levitt
Charlotte Le Bon
Lucas Ramaciere
Ben Kingsley
James Badge Dale
Ben Schwartz
Steve Valentine
Benedict Samuel
César Domboy
Stephen Walters
Sergio Di Zio
Mark Camacho
Clément Sibony
Kwasi Songui
Jason Deline
Jason Blicker
Laurence Deschênes
Marie Turgeon
Patricia Tulasne
Karl Graboshas
Emilie Leclerc
Harry Standjofski
Catherine Lemieux
Mizinga Mwinga
Inka Malovic
Adam Bernett
Leif Anderson
Rebecca Croll
Kent McQuaid
Guillaume Baillargeon
Stuart Fink
Sylvie Lemay
Serge Boulianne
Chris Cavener
Yanik Ethier
Maxime Paradis
Sasha Dominique
Mark Trafford
Soleyman Pierini
Tom Hanks
Jacob Vargas
Nathaly Thibault
05:35 Aslan Ailem
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20:00 Tehlikeli Yürüyüş
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01:25 Benim Güzel Ailem
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu