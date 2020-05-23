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Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adama 4 inek hediye edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.05.2020 18:17 | Son Güncelleme

Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adama 4 inek hediye edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy'a hayırseverler 4 inek hediye etti.

Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde geçtiğimiz günlerde nehir sazlığında bataklığa saplanan ineğinin başından ayrılmayan Atasoy için hayırseverler seferber oldu.

Atasoy'un durumunu basından öğrenen bir sigorta şirketi 2, Gaziantep ile Ankara'da yaşayan 2 hayırsever vatandaş da birer inek etti.

12 nüfuslu ailenin geçimini tek ineğiyle sağlayan Atasoy, kendisine verilen ineklerden dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Hediye edilen inekleri ahıra götüren Atasoy, onlara yem vererek yakından ilgilendi.

Atasoy, kendisine inek yardımında bulunan sigorta şirketi ve hayırseverlere teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Şu an 5 ineğim var. Geçimimi daha rahat sağlayacağım." dedi.

Yeğeni Galip Atasoy da amcasının maddi durumunun kötü olduğunu belirterek, "Sağolsun valimiz ve kaymakamımız da kendisine yardımcı oldular. Amcamın ahırı çökmek üzere, kaymakamımız ahırın onarımını yapacak. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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