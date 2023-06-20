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Tek geçim kaynağı olan inekleri yangında telef oldu

20.06.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Altınbaşak beldesinde bir ahırda çıkan yangında 63 yaşında ki İmam Korkmaz’ın tek geçim kaynağı olan 5 büyükbaş hayvan telef olurken ahır tamamen kullanılmaz hale geldi.

Tek geçim kaynağı olan inekleri yangında telef oldu

Olay, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi Süleymanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 yaşında ki İmam Korkmaz’a ait, içerisinde 5 adet büyükbaş hayvan bulunan ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangının tüm ahırı çevrelemesinden dolayı uzun uğraş sonucu söndürülen ahır tamamen kullanılmaz hale girerken içerisinde bulunan 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Telef olan hayvanların içeriden çıkarılması için kullanılamaz hale gelen ahır tamamen yıkıldı.

"BELDEDE Kİ İTFAİYE MÜDAHALEYE GELMEDİ"

Çıkan yangın ile ilgili tahkikat devam ederken hayvan sahibi İmam Korkmaz’ın oğlu Gürsel Korkmaz, beldelerinde bulunan itfaiyenin müdahaleye gelmediğini iddia ederek açıklamada bulundu. Korkmaz konuşmasında, “Saat gece 2 sularıydı. Eşim beni kaldırdı, ahırın yandığını söyledi. Ben de o telaşla kalktım indim aşağı bir baktım ki ahır yanıyor. Müdahale etmeye çalıştık hayvanlarımızı kurtarmak için ama kurtaramadık. Hepsi telef oldu. Babam ondan dolayı çok mağdur durumda. Tek geçim kaynağı oydu. Devletimizden yardım bekliyoruz. 112’yi aradık. 400 metre yakımızda bulunan itfaiye gelmedi. Üzümlü ve Erzincan’dan geldi. Normalde beldemizde ki itfaiye gelseydi şuan hayvanlarımızı belki de kurtarmış olurduk” dedi.


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