YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Tek tek kontrol ettiler

Tek tek kontrol ettiler

DÜZCE HABERLERİ  | 20.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında market, çay ocakları ve manavlarda denetleme yaptı.Akçakoca Belediyesi, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili, ilçe çapında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında market, çay ocakları ve manavlarda denetleme yaptı.
Akçakoca Belediyesi, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili, ilçe çapında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs kapsamında yayınlanan genelge kapsamında, faaliyetlerini geçici olarak durdurması gereken işletmeleri kontrol ederek işletmelere karara uyulması konusunda uyarılar yaptı. Yayınlanan genelge kapsamında, faaliyetleri geçici süreyle ikinci bir emre kadar durdurulan işletmelerin bu karara riayet etmesinin toplum sağlığı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

"Bu günleri hep birlikte atlatacağız"
Zabıta ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerde işletme sahiplerinden kurallara uymalarını ve belediye ekiplerince dağıtılan korona virüse karşı alınacak önlemleri anlatan 14 altın kural afişlerini işletmelerinin camlarına asarak vatandaşların bilgilendirilmesine katkı sağlamalarını istedi. Başkan Yanmaz, işletme sahiplerine ve vatandaşları uyararak, "Tedbiri elden bırakmayın. Şu an derdimiz, Avrupa’nın yaşadığını bu topluma yaşatmamak. Onun için devletin yetkili kurumlarının ne söylediğine herkes maksimum riayet etmeli. Bu kurallar ve kısıtlamalar hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için çok önemli. Panik yapmadan kurallara uyarak, el ele vererek, hep birlikte bu günleri de atlatacağız. Bu dönemde, mümkün olduğunca evlerimizde istirahat edelim. Dışarı çıktığımızda da aramızda bir metre mesafe bırakarak sosyal mesafemizi koruyalım" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Fatsa’da ev yangını

Fatsa’da ev yangını

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Düzce Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
13:08
İkindi
16:32
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Düzce Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Büşra Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

DTSO’dan milli teknoloji hamlesi

DTSO’dan milli teknoloji hamlesi

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.