Tekel bayiler ve büfelerin kapanış saatleri değişti

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplanarak tekel bayiler ve büfelerin kapanış saatlerine ilişkin karar aldı. Kent genelindeki tekel bayiler ve büfeler en geç 21.00’de kapanacak.

Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi. Toplanan kuruldan çıkan karara göre il genelinde tekel bayiler ve büfelerin korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında akşam en geç 21.00’da kapatılması oy birliği ile kabul edildi.

