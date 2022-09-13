Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, son maçında Brezilya ile karşılaştı.
Rakibini 76-61 yenen milli takım, grubunu ikinci sırada tamamladı.
Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen milliler, B Grubu'nun üçüncüsü ABD ile eşleşti.
Mücadele yarın TSİ 17.00'de oynanacak.
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