Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, son maçında Brezilya ile karşılaştı.

Rakibini 76-61 yenen milli takım, grubunu ikinci sırada tamamladı.

Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen milliler, B Grubu'nun üçüncüsü ABD ile eşleşti.

Mücadele yarın TSİ 17.00'de oynanacak.

