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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

13.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takım, son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi - Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen milli takımın rakibi ABD oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, son maçında Brezilya ile karşılaştı.

Rakibini 76-61 yenen milli takım, grubunu ikinci sırada tamamladı.

Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen milliler, B Grubu'nun üçüncüsü ABD ile eşleşti.

Mücadele yarın TSİ 17.00'de oynanacak.

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