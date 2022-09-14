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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

14.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, ABD'yi 81-54 yenerek yarı finale yükseldi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ABD'yi 81-54 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ABD'yle karşılaştı.

İlk çeyreği 23-16 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına da 38-29 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 22'ye çıkaran (64-42) Türkiye, sahadan 81-54 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Milli takım yarı finalde yarın Almanya'yla karşılaşacak.

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