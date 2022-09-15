YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

15.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliler finalde yarın Japonya ile karşılaşacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Japonya ile karşılaşacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, yarı finalde Almanya'yı 63-56 yenerek finale yükseldi.

Milli takım, finalde Japonya ile eşleşti. Final müsabakası yarın oynanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Başkanı Özvar üniversite hastanelerindeki iyileştirmeleri anlattı:YÖK Başkanı Özvar üniversite hastanelerindeki iyileştirmeleri anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Japonya Tayland

Ankara Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.