Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Japonya ile karşılaşacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, yarı finalde Almanya'yı 63-56 yenerek finale yükseldi.

Milli takım, finalde Japonya ile eşleşti. Final müsabakası yarın oynanacak.

