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Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri, “İzi kalır” projesi kapsamında Aydın Genç Efeler Spor Kulübü tekerlekli sandalyeli basketbol takımı ile dostluk maçı gerçekleştirdi.Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Aydın Gençlik Merkezi, farkındalık projeleri ile gençleri bir araya getirmeye devam ederken “İzi kalır” projesi kapsamında da tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı düzenledi.

Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri, “İzi kalır” projesi kapsamında Aydın Genç Efeler Spor Kulübü tekerlekli sandalyeli basketbol takımı ile dostluk maçı gerçekleştirdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Aydın Gençlik Merkezi, farkındalık projeleri ile gençleri bir araya getirmeye devam ederken “İzi kalır” projesi kapsamında da tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı düzenledi. Tekerlekli sandalyelere oturan Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Aydın Genç Efeler Spor Kulübü tekerlekli sandalyeli takımı ile karşı karşıya geldi. Tekerlekli sandalye ile basketbol oynayarak engelli bireylerin gözünden hayata bakmaya çalışan gençler, hem engelli kardeşleriyle eğlenceli vakit geçirdi hem de empati kurarak engelleri bireylerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nun da seyirci olarak katıldığı basketbol maçı renkli görüntülere sahne olurken, dostluğun kazandığı maç sonunda gençler müzik çalarak ve şarkı söyleyerek eğlendi. Etkinlik ve proje ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “İzi kalır” projesi ile gönülleri kazanmaya çalışıldığı belirtilerek “Gerçekleştirilen her faaliyet Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Emre Topoğlu’nun ‘İzi Kalır’ kitabındaki hikayelerden esinlenerek kaleme alınmıştır. Amacı gençlerle birlikte yapılacak gönüllülük faaliyetleri ile farkındalık oluşturup kalplerde güzel izler bırakabilmek, bu amaçla engelli kardeşlerimizin gözünden hayatı tanımlamak, gençlerimizin kişilik gelişimine destek olmak ve nesiller arasındaki bağı kuvvetlendirmek için 2 ay sürecek gönüllülük ve farkındalık çalışmalarının yer aldığı bir projedir” ifadelerine yer verildi.

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