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Tekirdağ'da minareye çıkarak, intihar etmek isteyen kişiyi polis engelledi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 16.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bir kişi caminin minaresine çıkıp atlamak istedi. Daha sonra devreye giren polis ekipleri minareye çıkıp şahsı intihardan vazgeçirdi.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Soğukkuyu Cami minaresinde meydana geldi.

İddiaya göre çocukları ve eşi ile görüşemediği gerekçesiyle bir kişi cami minaresinden kendini atmak istedi. Olayı gören vatandaşlar şok içerisinde kalarak durumu yetkili birimlere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

POLİSTE MİNAREYE ÇIKTI

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsın ardından minareye çıkıp şahsı intihardan vazgeçirme çalışmalarına başladı. Uzun süren ikna çabaları olumlu yanıt verirken, polis şahsı minarenin kıyısından alıp intihardan vazgeçirdi.
Şahsın intihar eyleminden vazgeçirildiğini gören vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ intihar girişimi polis

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