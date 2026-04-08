Tekirdağ'da şaşırtan olay: Müşterisini çekici üzerinde traş etti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'yok artık' dedirten ama bir o kadar da güldüren anlar yaşandı. İlçede uzun yıllardır berberlik yapan Selçuk Alçiçek, müşterisini bu kez alışılmışın dışında bir ortamda, bir çekicinin üzerinde tıraş etti. O anlara tanık olan vatandaşlar ise gördükleri karşısında hayretlerini gizleyemedi.

Farklı ve dikkat çekici bir tıraş deneyimi sunmak isteyen Alçiçek, müşterisinin de bu yöndeki talebini geri çevirmedi. İlçede daha önce benzeri pek görülmemiş bu olayda, çekicinin üzerine çıkan berber ve müşterisi, açık alanda ilginç görüntüler oluşturdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar meraklı bakışlarla olan biteni izlerken, bazı kişiler bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Berber Selçuk Alçiçek, mesleğini severek yaptığını ve zaman zaman müşterilerine farklı deneyimler sunmak istediğini dile getirerek, "Her zaman klasik tıraşın dışına çıkmak istiyoruz. Müşterimiz de böyle bir istekte bulununca biz de kırmadık. Hem bizim için hem de izleyenler için farklı bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan bazıları bu durumu ilginç ve eğlenceli bulduklarını ifade ederken, bazıları ise hayretlerini gizleyemedi. Olayı izleyen bir vatandaş, "İlk kez böyle bir şey görüyorum. Gerçekten şaşırdık ama bir o kadar da keyifliydi" dedi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu ülkede ahlaklı olmayana oturum izni verilmeyecek!Bu ülkede ahlaklı olmayana oturum izni verilmeyecek!
5 farklı isimle 60 yıl yaşadı: Kendini bulmak için dava açtı!5 farklı isimle 60 yıl yaşadı: Kendini bulmak için dava açtı!

En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti! 16. kattan düştü

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

