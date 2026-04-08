Havaalanında şelale paniği! Tavan müşterilerin üzerine çöktü

Endonezya’da günler süren şiddetli yağış, uluslararası havalimanında korku dolu anlara neden oldu. Tavanın aniden çökmesiyle birlikte yolcu salonuna adeta şelale gibi su boşaldı.

TAVAN YIRTILDI, SU AKIN ETTİ

Soekarno-Hatta International Airport’ta 6 Nisan’da yaşanan olayda, bekleme salonunda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, tavanın bir anda açıldığı ve güçlü su akışının koltuklar ile elektronik cihazların üzerine döküldüğü görüldü.

Şiddetli yağışın etkisiyle oluşan su akıntısı kısa sürede salonu bastı. Kaplama parçalarının sarktığı tavandan akan suyun, bazı bölgelerde ayak bileği seviyesine kadar yükseldiği belirtildi.

YOLCULAR SON ANDA KURTULDU

Olay sırasında tavanın altında bulunan yolcuların son anda bölgeden uzaklaşması olası bir faciayı önledi. Tavandan kopan parçalar nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, havalimanı yetkilileri duruma hızlı şekilde müdahale etti.

Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle 12 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiğini, 28 uçuşun ise aksadığını açıkladı. Açıklamada, tavan hasarının yaklaşık 5 dakika sürdüğü ve ardından kontrol altına alındığı belirtildi.