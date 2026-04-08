Havaalanında şelale paniği! Tavan müşterilerin üzerine çöktü

Endonezya’da şiddetli yağış sonrası havalimanı tavanı çöktü, yolcu salonu su bastı. Panik yaşayan yolcular son anda kurtarıldı, bazı uçuşlar aksadı.

Havaalanında şelale paniği! Tavan müşterilerin üzerine çöktü
Çiğdem Berfin Sevinç

Endonezya’da günler süren şiddetli yağış, uluslararası havalimanında korku dolu anlara neden oldu. Tavanın aniden çökmesiyle birlikte yolcu salonuna adeta şelale gibi su boşaldı.

Havaalanında şelale paniği! Tavan müşterilerin üzerine çöktü 1

TAVAN YIRTILDI, SU AKIN ETTİ

Soekarno-Hatta International Airport’ta 6 Nisan’da yaşanan olayda, bekleme salonunda bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, tavanın bir anda açıldığı ve güçlü su akışının koltuklar ile elektronik cihazların üzerine döküldüğü görüldü.

Şiddetli yağışın etkisiyle oluşan su akıntısı kısa sürede salonu bastı. Kaplama parçalarının sarktığı tavandan akan suyun, bazı bölgelerde ayak bileği seviyesine kadar yükseldiği belirtildi.

Havaalanında şelale paniği! Tavan müşterilerin üzerine çöktü 2

YOLCULAR SON ANDA KURTULDU

Olay sırasında tavanın altında bulunan yolcuların son anda bölgeden uzaklaşması olası bir faciayı önledi. Tavandan kopan parçalar nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, havalimanı yetkilileri duruma hızlı şekilde müdahale etti.

Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle 12 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiğini, 28 uçuşun ise aksadığını açıkladı. Açıklamada, tavan hasarının yaklaşık 5 dakika sürdüğü ve ardından kontrol altına alındığı belirtildi.

Havaalanında şelale paniği! Tavan müşterilerin üzerine çöktü 3

Havaalanında şelale paniği! Tavan müşterilerin üzerine çöktü 4

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
