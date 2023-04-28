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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocuklar için uçurtma şenliği yapıldı

28.04.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle Tekirdağ'da misafir edilen çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte, kentte misafir edilen depremzede çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Rengarenk uçurtmalar uçuran çocuklar, polis ekiplerine merak ettiklerini sordu.

Çocuk Şube Müdürü Özkan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da yaşayan çocuklarla deprem bölgesinden gelen çocukları kaynaştırmak istediklerini söyledi.

Depremzede çocuklara moral vermek ve yüzlerini güldürmeyi amaç edindiklerini aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Çocukları ve gençleri koruma projesi kapsamında bu tür etkinlikler yapıyoruz. 23 Nisan Haftası'nda böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Deprem bölgesinden gelen minik kardeşlerimizi burada yaşayan çocuklarla bir araya getirmek istedik. Onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bu etkinliği düzenlendik. Çocuklarımıza Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak sürekli onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Her konuda bizlere danışabilirler."

Kara, ayrıca çocukları ve ailelerini, "SİBERAY" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi konularında bilgilendirdiklerini kaydetti.

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