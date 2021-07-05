Tekirdağ kıyıları yüzeyinde müsilaj etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaklaşık 15 gün önce yüzeyde yoğun olarak görülen müsilajın (deniz salyası) etkisini yitirdiği gözlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesi kıyılarında 15 gün önce zaman zaman etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Söz konusu bölgelerde deniz yüzeyindeki durum havadan görüntülendi.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da 6 bin 66 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 918 metreküp, Yalova'da 2 bin 73 metreküp müsilaj temizlendi.



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