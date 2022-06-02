Tekirdağ "mor turizm"de lavantayla anılan kentleri geçmek için çalışıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da üretiminin alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı.

Kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla 1100 dekarda ekimi yapılan lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.

Geçen yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlalarında üreticiler bu yılda ziyaret öncesi tarlalarındaki hazırlıkları tamamladı.

- "Trakya'da en çok Tekirdağ'da ekimi yapılıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü, Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok kentinden fotoğraf tutkunlarının lavanta tarlalarını ölümsüzleştirmek için kente geleceğini söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın ziyaretçilerine her mevsim farklı renklerde, farklı güzellikler sunduğunu ifade ederek, "Lavanta, görsel bir bitki. Bu görselliği de olağanüstü ilgi çekiyor. Trakya'da da en fazla lavanta üretimi yapılan yer Tekirdağ. Tarlalarımız fotoğrafçılar için görselliğin olduğu, içinde dekorların stüdyo gibi yerler. Geçen yıl salgına rağmen lavanta tarlalarını 150 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl tahminimiz 1 milyon civarında ziyaretçi gelecektir. Bizim avantajımızın İstanbul'a yakın olmamız, bahçelerimizin donanımlı olması." dedi.

- "Çok güzel etkinlikler düzenlenecek"

Hacıoğlu, Tekirdağ'a gelen ziyaretçilerin aradığı bir çok turizm çeşidini görmesinin mümkün olduğuna işaret etti.

Tekirdağ'ın doğal güzelliğinin yanı sıra gastronomisiyle, yamaç paraşütü, yelken gibi diğer turizm aktiviteleri, karavan alanlarının mevcut olması, çadır alanlarının mevcut olmasına bağlı olarak ilgi çektiğini vurgulayan Hacıoğlu, "Foto safari etkinliği açısından da anı yaşamak, anıları biriktirmek açısından çok önemli bir görsellik sunuyor. Biz de lavanta bahçeleri sahipleriyle ortak bir toplantı yaptık ve güzel etkinliklerle vatandaşları lavanta tarlalarıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

-"İstanbul'un yakınlığının avantajı bizde"

Hacıoğlu, lavanta deyince insanların aklına Tekirdağ'da gelmeye başladığını dile getirdi.

Henüz tarihi netleşmese de bu ay içinde yapılacak Lavanta Günleri'ne yoğun katılım beklediklerini ifade eden Hacıoğlu, "Düzenleyeceğimiz lavanta etkinliklerinden sonra öngördüğümüz sayıda turist Tekirdağ'a gelecek olursa iddia ediyorum artık Isparta'nın ve Burdur'un pabucu dama atılacaktır. Çünkü yanı başımızda koca bir dev İstanbul var. Özellikle pandeminin de ortaya çıkardığı sıkıntılardan sonra meydana gelen rahatlama dönemi İstanbul'un yakınlığın avantajı, deniz, doğa, tarih, gastronomi turizm argümanlarının olması da lavanta turizmine olan katkıyı arttıracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tarla sahibi Hakan Turgut da tarlaların her yıl ilgi çektiğini aktararak, "Gerekli bakımlarımızı yaptık. Bu sene tarlamızı ziyaret açacağız. Yeni dekorasyonlarımızı da tarlamıza yerleştirmeye başlıyoruz. Bir haftaya kadar da iyice lavantalarımızın rengi belli olacak. Geçen yıl çok yoğun bir ilgi vardı tarlalara. Bu yıl daha fazla ziyaretçi geleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

