Tekirdağ Şehir Hastanesinde geçen yıl yurt dışından 1500 hastaya hizmet verildi

Süleymanpaşa ilçesinde 13 Kasım 2020'de açılan ve 5 Aralık'ta hasta kabulüne başlanan şehir hastanesine, çevre iller ve yurt dışından da hastalar geliyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, şehir hastanesinin Tekirdağ'a kazandırılan çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Otel konforunda hizmet sunulan hastanede, başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'dan, Asya'dan, dünyanın farklı ülkelerinden hasta kabul edildiğini belirten Kalkan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl sağlık turizmi kapsamında 1500'ün üzerinde hastaya hizmet verildi. Özellikle Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova olmak üzere Balkan ülkelerinden gittikçe artan bir sayıda hastamız var. Burada dünya standartlarının üzerinde bir sağlık hizmeti aldıklarının farkındalar. Kendi vatandaşlarımız arasında yaptığımız hasta memnuniyet anketlerinde yüzde 95'lerin üzerinde bir memnuniyet alırken, yurt dışından gelen hastaların, yüzde 99'un üzerinde bir memnuniyeti olduğunu görüyoruz."

Kalkan, yabancı hastaların Tekirdağ'da aldıkları kaliteli sağlık hizmetini, kendi ülkelerinde anlattıklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın Tekirdağ'a en fazla 1,5 saat mesafede olduğunu aktaran Kalkan, "Yurt dışından gelenler 1 saat 20 dakika gibi bir sürede bize ulaşabiliyor. Erbil'den çıkan bir hasta 5 saat gibi bir sürede hastanemize gelebilmekte. İstanbul Havalimanı'nın son derece hızlı, aktif olması dolayısıyla Trakya'nın bütün illerine çok kısa sürede ulaşılıyor. Dolayısıyla bu da şehir hastanemizin avantajları arasında bulunuyor." diye konuştu.

Kalkan, hastanenin dünya standartlarının üzerinde hizmet vermesi ve işleyişin çok hızlı olması dolayısıyla ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da, Amerika'da ve başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da buraya geliyorlar. Bu hizmetleri çok daha seri aldıklarını biliyorlar. Özellikle bulundukları ülkelerle kıyasladıkları zaman müthiş bir fark olduğunu görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son dönemlerde yakaladığı o yüksek ivme göz kamaştıracak bir nitelikte. Gayretleriyle ülkemizi özellikle son 20 yılda sağlık alanında büyük devrimlere taşıyan Cumhurbaşkanımızın katkılarını ifade etmek zorundayız."

