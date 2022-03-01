YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da 20 günlük asayiş uygulamalarında yakalanan 331 şüpheliden 138'i tutuklandı

Tekirdağ'da 20 günlük asayiş uygulamalarında yakalanan 331 şüpheliden 138'i tutuklandı

01.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 20 günlük asayiş uygulamalarında yakalanan 331 şüpheliden 138'i tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da son 20 günde polis ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 331 şüpheliden 138'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada, 32 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 işletmeye ve kumar oynadığı tespit edilen 25 kişiye para cezası uygulandı.

Operasyonlarda çalıntı bir otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda 331 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 138'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 93 kişi adli kontrol şartıyla, 100 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladıTekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındıMersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç ettiHSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:27
İkindi
16:35
Akşam
19:08
Yatsı
20:27
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus model Ukrayna'daki görüntülere isyan etti

Rus model Ukrayna'daki görüntülere isyan etti

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.