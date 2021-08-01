YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanı gün yüzüne çıkarılacak

Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanı gün yüzüne çıkarılacak

01.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Bu kazılarda en büyük amacımız antik kentte bulunan Trakya'nın en büyük tiyatro alanının ortaya çıkarılması" - Kazı Başkanı Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem: - "Tapınak ve tiyatro gibi büyük kamu yapılarının olduğu yerlere dokunulmamış. Kazılarımıza bu alanlardan başlayacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmişi MÖ 600'lü yıllara dayanan Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanı kazılarla gün yüzünü çıkarılacak.

Mimar Sinan Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem tarafından başlatılacak kazı çalışmalarında, arkeologların yanı sıra alanında uzman kişiler de görev yapacak.

Kazı çalışmalarının 12 ay boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, antik kentte daha önce yapılan kazılarda Perinthos Bazilikası'nın ortaya çıkarıldığını hatırlattı.

Bu yıl da bölgede önemli çalışmaların yapılacağını ifade eden Hacıoğlu, "Bu kazılarda en büyük amacımız antik kentte bulunan Trakya'nın en büyük tiyatro alanının ortaya çıkarılması. Bununla beraber akropolde yapılacak kazılarla da bir tarih canlanacak." dedi.

- "Trakya'nın en büyük antik tiyatro merkezi olacak"

Hacıoğlu, kazılarla birlikte Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ'ın en önemli tarih ve kültür destinasyonu olacağını belirtti.

Kazıların adeta iğneyle kuyu kazmaya benzediğini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Çok sabır gerektiren bir olay. İnanıyorum ki bu tiyatro, kazılar sonunda Trakya'nın en büyük tiyatro merkezi olarak karşımıza çıkacak. Tekirdağ'ın turizm açısından her türlü rotası var ama tarih ile kültür turizmi açısından rotası yok. Perinthos Antik Kenti'nde yapılacak kazılarla ortaya çıkacak yerler, akabinde Heraion-Teikhos Antik Kenti kazılarıyla Tekirdağ çok önemli tarih ve kültür destinasyonu olacak."

- "Akropol bölümüne hiç dokunulmamış"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdem ise bilimsel literatürde Perinthos'un, MÖ 600 yıllarında Samos'tan gelen kolonistler tarafından kurulduğunun kabul edildiğini ifade etti.

Antik kentteki kazıların çok yakın bir zamanda başlayacağını dile getiren Erdem, "Bu sene salgın koşullarını göz önüne alarak kısıtlı sayıda bir ekiple çalışmalara başlayacağız. İlerleyen senelerde antik kentin farklı alanlarında daha fazla ekiple çalışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Erdem, kazı çalışmalarının sonuçlarının merakla beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Antik kentin üzerinde büyük ölçüde modern yerleşim var. Şansımız, akropol bölümüne şimdiye kadar hiç dokunulmamış. Tapınak ve tiyatro gibi büyük kamu yapılarının olduğu yerlere dokunulmamış. Kazılarımıza bu alanlardan başlayacağız. Kazıların ardından kent halkına ve gelen ziyaretçilere burası gezdirildiği zaman bir şeyler sunulmalı. Bunlar, çeşitli levhalar ve canlandırma resimlerle yapılacak. Burada bir gezi güzergahı oluşturulacak."

Erdem, kazı alanında sürekli çalışılacağını, böylece bölgenin korunarak kontrol altında tutulacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kovasıyla kavga etti!Çöp kovasıyla kavga etti!
PARTNERTatilde aşka geldiler!Tatilde aşka geldiler!
BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin istikrarlı yönetime kavuştuğunu söyledi:BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin istikrarlı yönetime kavuştuğunu söyledi:
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:59
Öğle
13:21
İkindi
17:16
Akşam
20:34
Yatsı
22:11

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Derman Eczanesi
Suleymanpasa
Ece Eczanesi
Suleymanpasa
Gözde Eczanesi
Suleymanpasa
Hülya Eczanesi
Suleymanpasa
İnan Eczanesi
Kapakli
Kemal Eczanesi
Ergene
Velimeşe Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.