Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 285 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında iş yerinde arama yaptı.

Aramada 285 litre etil alkol, çok sayıda içki aroması ve alkollü içecek üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.



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