Tekirdağ’da 364 bin kadına yönelik Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Protokolü İmzalandı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Güllühan Yıldırım koordinatörlüğünde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Tekirdağ Valiliği Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi” kapsamında 15-19 yaş arası 31 bin 919, 20-69 yaş arası 332 bin 170 toplamda ise 364 bin 89 kadına eğitim verilmesi hedeflenerek, proje başlangıç Ocak 2020 tarihinden itibaren ilçelerdeki sağlık personellerinden oluşan eğitim ekipleri tarafından kadın hedef nüfuslara ulaşılması planlanıyor.

Bu kapsamda proje paydaşları olan İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müftüsü, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Gençlik ve Spor Müdürü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve KADEM Tekirdağ İl Temsilciliğinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Protokolü imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; “Bu kampanyayı bütün ilimizde yürüteceğiz, iki yıl süreyle olacak, yaklaşık 365 bin kadının bu eğitimden geçmesini planlıyoruz. İnşallah bu eğitimin sonunda farkındalığı artırılmış kadınlarımız olacak, sağlık konusunda nerelere müracaat edeceğini bilebilen kadınlarımız olacak, hedefimiz budur. İnşallah hep birlikte başarılı olacağız çünkü bizim başarımız, kadınlarımızın daha güzel bir hayata kavuşması anlamına gelecektir” dedi.

