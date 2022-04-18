Tekirdağ'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Avrupa Otoyolu Çorlu mevkisinde durdurdukları yabancı plakalı aracı incelemeye aldı.

Ö.S. idaresindeki araçta yapılan aramada, değişik bölümlere gizlenmiş 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Ö.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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