Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde M.A, H.Y, S.A. ve Ö.A. ile B.O. Y.O. ve M.T. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A, H.Y, S.A. ve Ö.A. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu B.O. Y.O. ve M.T. Çınarlı Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





