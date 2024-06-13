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Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
13.06.2024 11:12
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Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde M.A, H.Y, S.A. ve Ö.A. ile B.O. Y.O. ve M.T. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A, H.Y, S.A. ve Ö.A. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu B.O. Y.O. ve M.T. Çınarlı Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Tekirdağ jandarma

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