Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu S.E, U.K, E.U ve Y.A'nın üst aramasında 31 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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