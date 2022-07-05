Tekirdağ'da 422 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 422 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir iş yeri ve 2 depoda arama yaptı.

Aramada, 422 şişe (254 litre) farklı ebat ve markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.M. gözaltına alındı.



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