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Tekirdağ'da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

18.03.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince 5 uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı 2 otomobili Yanıkağıl Mahallesi'nde durdurdu.

Araçlardaki aramada, bir miktar eroin ve bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D, F.T, N.A, İ.G. ve Ö.Ş.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Tekirdağ

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