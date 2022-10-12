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Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

12.10.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-Malkara kara yolunda bir kamyon ve bir otomobili durdurdu. Araçlarda Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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