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Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

05.11.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Çorlu emniyet müdürlüklerince, Hıdırağa Mahallesi'nde yaklaşık 300 polisin katıldığı, Özel Harekat ekiplerinin de destek sağladığı "Günaydın" adı verilen asayiş operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce 17 adreste yapılan aramada çalıntı motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirildi, 3 araç trafikten men edildi ve 15 araçla ilgili 48 bin lira ceza yazıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ Çorlu

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