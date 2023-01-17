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Tekirdağ'da bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

17.01.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan N.A, M.B, E.B ve M.S.R. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mürefte Mahallesi'nde yaşayan M.H, dün, kendisine ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, plazma TV, jeneratör, akü, akü ölçüm aleti, olta kamışı ve makaraları, silikon yem, akordiyon, ses sistemi, tezgah testeresi, matkap, antika saat, antika bakır mumluk, 3 çakı ve ruhsatsız av tüfeği bulunmuştu.

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Tekirdağ Şarköy hırsızlık bağ evi

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