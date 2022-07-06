YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı

Tekirdağ'da balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı

06.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da arpa ve buğday tarlalarında hasadın ardından saman balyası taşıyan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı.

Hayvanlar için yem olarak kullanılan samanlar ilk olarak makineyle yaklaşık 25 kilogramlık balyalar haline getiriliyor. Bunlar daha sonra tarlalardan ahırlara götürülmek üzere sezonluk işçiler tarafından traktör römorklarına yükleniyor.

Sabahtan başladıkları işlerini sıcağa aldırmadan güneş batana dek sürdüren işçiler, saman tozundan korunmak için başlarına tülbent takıyor. 5 kişilik ekipler halinde çalışan işçiler, akşama kadar yüzlerce balya taşıyabiliyor.

İşçi Gökdeniz İncehasan, AA muhabirine, ekip olarak günde yaklaşık 800 balya taşıdıklarını söyledi.

Kendilerini en çok sıcak havanın etkilediğini anlatan İncehasan, "Sabah 09.00'da balya taşımaya başlıyoruz. Havalar çok sıcak, zorlanıyoruz ama bu işi de yapmak zorundayız. Bu iş gerçekten zor. Tek parça tarlalarda günde bin balya taşıdığımız zamanlar da oluyor." dedi.

İşçilerden lise öğrencisi Kerem İncehasan da hem sıcakla hem de samanın tozuyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Sıcak havada çok zorlandıklarını belirten İncehasan, "Okul harçlığımızı çıkartmak için bu işi yapıyoruz. Ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir ay bu işe devam edeceğiz." diye konuştu.

İşçiler bir saman balyasını 5 liraya taşıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da 422 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildiTekirdağ'da 422 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybettiTrabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti
Türkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldıTürkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:37
Öğle
13:20
İkindi
17:19
Akşam
20:52
Yatsı
22:41
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.