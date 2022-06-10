Tekirdağ'da bir çocuk oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, video çekmek için dedesinin tabancasıyla oynadığı iddia edilen çocuk, tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Bedirhan Sokak'taki boş binanın önünde 13 yaşındaki N.Y'nin elinde tuttuğu tabancanın ateş alması sonucu yaralandığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Göğsünden yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.Y'nin, dedesine ait tabancayı gizlice aldığı, video paylaşım uygulaması için video çektiği sırada tabancanın ateş aldığı iddia edildi.



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