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Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.11.2020 22:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta yürüyen Yakup Yüksel (34) silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Yüksel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü

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