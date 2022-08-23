YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

23.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cemaliye Mahallesi'nde yolda yürüyen B.D. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan B.D, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü törenle kutlandıAtatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı'nın ilk kez uygulanışının 94. yıl dönümü törenle kutlandı
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu silahlı saldırı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:20
Öğle
13:18
İkindi
17:03
Akşam
20:05
Yatsı
21:32
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.