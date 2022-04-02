Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı arkadaşını hastaneye götürdükten sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde arkadaş olan M.A. ve H.B. otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tabancayla arkadaşını yaraladı.

Yaralı arkadaşını Çorlu Devlet Hastanesine götüren zanlı daha sonra kaçtı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz