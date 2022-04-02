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Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

02.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı arkadaşını hastaneye götürdükten sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde arkadaş olan M.A. ve H.B. otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tabancayla arkadaşını yaraladı.

Yaralı arkadaşını Çorlu Devlet Hastanesine götüren zanlı daha sonra kaçtı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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