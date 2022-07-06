Tekirdağ'da buğday ekili 25 dönüm alan yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, buğday ekili 25 dönüm alan yandı.

Ahievren ve Hereke mahalleleri arasındaki hasadı beklenen buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında buğday ekili 25 dönüm alan yandı.



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