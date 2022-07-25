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Tekirdağ'da çalışma hayatına kazandırılan özel bireyler geleceğe umutla bakıyor

25.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki yaşam merkezinde oluşturulan atölyelerde çalışan 36 hafif zihinsel engelli genç hem ailelerine maddi destek sağlıyor hem de zamanlarını verimli geçiriyor - Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler: - "Aileler bu işten çok mutlu oldular. Çünkü çocuklarımız hem çalışma hayatına kazandırıldı hem de dört duvar arasında eve kapanmaktan kurtuldular"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi'ndeki (ZEKA) atölyelerde çalışan özel bireyler hem gelir elde ediyor hem de öz güven kazanıyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen 2 bin 330 metre kapalı alana sahip merkezde, 12 atölye, çok amaçlı salon, revir ve yemekhane yer alıyor.

Merkez, hafif zihinsel engelli bireylerin günlük yaşantısını ve çalışma şeklini kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Aktif kullanılan 5 atölyede 36 hafif zihinsel engelli, farklı markalarda askı, mobilya parçaları ve çeşitli aksesuarlar üreterek hem ailelerine maddi destek sağlıyor hem de zamanlarını verimli geçiriyor.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, AA muhabirine, yaşam merkezinde hafif zihinsel engelli kişilerin istihdam edilmesinin kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Örnek bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Sözdinler, "Projenin amacı hafif zihinsel engelli bireylere istihdam sağlamak, sanayici arkadaşlarımızın engelli kontenjanına takılmadan atölye sahibi olmalarına katkıda bulunmaktı. Bünyemizde 12 atölyemiz var, şu an 5 atölyemiz aktif. Her atölyede 10 kişi çalışacak. Atölyelerin dışında da yine kendilerinin yaşam ve sosyal alanları var." dedi.

- "Aileler de çok mutlu oldu"

Sözdinler, insanların hayatına dokunan bir projeyi yaşama geçirmenin sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aileler bu işten çok mutlu oldular. Çünkü çocuklarımız hem çalışma hayatına kazandırıldı hem de dört duvar arasında eve kapanmaktan kurtuldular. Çocuklar ailelerine maddi yönden de bir gelir sağlıyorlar. Maddi yönden çok bunun manevi hazzı daha büyük. Çocuklarımızı sosyal yaşama da kazandırmış olduk."

Atölye sorumlusu Özge Kuş ise çocukların merkeze geldikten sonra olumlu yönde değişim gösterdiğini ifade etti.

Çocukların projeyle birlikte hem sosyalleşme hem de çalışma fırsatı bulduğunu vurgulayan Kuş, "Yaklaşık 8 aydır buradayız ve gösterdikleri gelişimi görmekten dolayı çok mutluyuz. Çocuklar burada hem çalışıyor, hem sosyalleşiyorlar, hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Atölyede çalışan Şule Şener de zamanının çok verimli geçirdiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şener, "Evde zaman geçmiyor. Burada olmaktan mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmasak evde zamanımızı boşa geçirecektik. Ailemize maddi katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Oğuzhan Çelik de atölyede çalışarak ailesine maddi destek sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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