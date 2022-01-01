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Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor

01.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan çinekop, yeni yılda tezgahların gözdesi oldu.

Yeni yılda tezgahlarda kilogramı 70 liraya alıcı bulan çinekop, ilgi görüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin arttığını söyledi.

Geçen ay balık avında durgunluk yaşandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Şiddetli lodos olunca balıkçılar pek denize açılamadı. Çoğu kez limanda bekledik. Son bir haftada çinekop ve istavrit avcılığı oldu. Bazı tekneler İstanbul'a veya farklı şehirlerde nasiplerini aradı. Tezgahlarda bugünlerde taze çinekop ve istavrit sıkça tercih ediliyor. Çeşidin ve balığın artması bizleri de vatandaşları da sevindirdi." dedi.

Balıkçı Hasan Erol ise yeni yılın ilk gününde çinekopun tezgahları süslediğini ifade etti.

Çinekopun gayet lezzetli bir balık olduğunu vurgulayan Erol, "Bunun yanı sıra istavrit de devam ediyor. Bazı balıkların üreme dönemi olduğu için bir ay avlanma yapılmayacak. Çinekop ve istavritin yanında mezgit de çıkmaya başladı. Balığın kalitesine ve tazeliğine göre fiyatı değişiyor. Taze ve kaliteli balık fiyatı biraz daha yüksek olabiliyor." diye konuştu.

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