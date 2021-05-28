YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da denize devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da denize devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

28.05.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da denize devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde yüksekten denize devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Ö.D. ile otomobildeki H.A, K.K, E.Ç. ve B.A. araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktıDoktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:42
Sabah
05:35
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:39
Yatsı
22:24

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Aysu Eczanesi
Suleymanpasa
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
Hakan Eczanesi
Suleymanpasa
Şen Eczanesi
Suleymanpasa
Güvenç Eczanesi
Kapakli
Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Kızılpınar Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.