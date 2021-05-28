Tekirdağ'da denize devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde yüksekten denize devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Ö.D. ile otomobildeki H.A, K.K, E.Ç. ve B.A. araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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