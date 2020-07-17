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Tekirdağ'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dere yatağına düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İnönü Mahallesi'ndeki dereye köpeğin düştüğünü görenler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kısa çalışma sonucu köpeği kurtararak, yavrularının yanına bıraktı.

Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürü Ferya Aslan Çolak da anne köpek ve yavrularına mama verdi.

Çolak, köpeğin derenin kenarında bulunan açıklıktan düştüğünü belirterek, "Sağ olsun itfaiye ekipleri köpeği kurtarıp yavrularının yanına götürdü. Köpeğe mama da verdik. Tekrar ilgileneceğiz. Belediyemize de söyleyeceğiz. Belediye zaten sağ olsun hayvanlarımıza sahip çıkıyor. Teşekkür ediyorum kendilerine." dedi.

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