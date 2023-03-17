YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da doktor ve mühendislerden oluşan korodan depremzedelere moral konseri

Tekirdağ'da doktor ve mühendislerden oluşan korodan depremzedelere moral konseri

17.03.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "Fasl-ı Şifa" müzik grubunda yer alan doktor ve mühendisler, depremzedeler için moral konseri verdi.

Tekirdağ'da doktor ve mühendislerden oluşan korodan depremzedelere moral konseri

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve Tekirdağ'a gelen depremzede vatandaşlar için doktor ve mühendislerden oluşan müzik grubu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sevilen şarkıları seslendirdi.

Koronun udisi ve solistlerinden Tıbbi Patoloji Uzmanı Dr. Neslihan Komut, konser öncesi AA muhabirine, doktorların, Kovid- 19 başta olmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerde de hep en ön saflarda olduğunu söyledi.

Doktorlar olarak halka moral vermek için adım attıklarını belirten Komut, "İlimize misafir olarak gelen depremzede vatandaşlarımızı konserimize davet ettik. Onlara bir nebze moral olsun istedik. Beraber bu sıkıntılı günleri biraz da olsa atlatabilelim hedefiyle güzel bir repertuarla konser hazırladık." dedi.

Grubun solisti Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Sara Aytaçlar Yazıcı, ülkenin deprem ve sel gibi zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Depremin ardından sel felaketiyle daha da üzüldüklerini aktaran Yazıcı, "Biz hekimler her zaman her koşulda hastaların yanında olduğumuz gibi aynı zamanda moral gecesi olarak bu geceyi planladık. Uzun süredir bu konsere çalışıyorduk, bugüne kısmet oldu. Hep birlikte bu kötü günleri aşacağız. Herkese iyi bir moral gecesi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Onur da depremzedeler için güzel bir konser hazırladıklarını kaydetti.

Grubun saz sanatçılarından Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nezih Kürkçü de konserde çok güzel eserleri seslendireceklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'daki "Heraion-Teikhos Antik Kenti" turizme kazandırılacakTekirdağ'daki "Heraion-Teikhos Antik Kenti" turizme kazandırılacak
‘Sümbül Konağı’ Samsun’a renk katacak‘Sümbül Konağı’ Samsun’a renk katacak
Ordu'da servis aracının devrildiği kazada 8 öğrenci yaralandıOrdu'da servis aracının devrildiği kazada 8 öğrenci yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Doktor Mühendis Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Mart Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
13:24
İkindi
16:45
Akşam
19:25
Yatsı
20:44
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.