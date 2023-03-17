Tekirdağ'da doktor ve mühendislerden oluşan korodan depremzedelere moral konseri

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve Tekirdağ'a gelen depremzede vatandaşlar için doktor ve mühendislerden oluşan müzik grubu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sevilen şarkıları seslendirdi.

Koronun udisi ve solistlerinden Tıbbi Patoloji Uzmanı Dr. Neslihan Komut, konser öncesi AA muhabirine, doktorların, Kovid- 19 başta olmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerde de hep en ön saflarda olduğunu söyledi.

Doktorlar olarak halka moral vermek için adım attıklarını belirten Komut, "İlimize misafir olarak gelen depremzede vatandaşlarımızı konserimize davet ettik. Onlara bir nebze moral olsun istedik. Beraber bu sıkıntılı günleri biraz da olsa atlatabilelim hedefiyle güzel bir repertuarla konser hazırladık." dedi.

Grubun solisti Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Sara Aytaçlar Yazıcı, ülkenin deprem ve sel gibi zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Depremin ardından sel felaketiyle daha da üzüldüklerini aktaran Yazıcı, "Biz hekimler her zaman her koşulda hastaların yanında olduğumuz gibi aynı zamanda moral gecesi olarak bu geceyi planladık. Uzun süredir bu konsere çalışıyorduk, bugüne kısmet oldu. Hep birlikte bu kötü günleri aşacağız. Herkese iyi bir moral gecesi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Onur da depremzedeler için güzel bir konser hazırladıklarını kaydetti.

Grubun saz sanatçılarından Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nezih Kürkçü de konserde çok güzel eserleri seslendireceklerini ifade etti.

