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Tekirdağ'da en kalitelisini belirlemek için 1457 çeşit üzüm incelemeye alındı

16.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsünce 1457 üzüm çeşidi incelenerek dayanıklılık, kalite ve verim açısından zengin üzüm türü geliştirmek için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye'nin yerel üzüm çeşitlerinin kayıt altına alınması ve yok olmasını önlemek amacıyla 1965 yılında hayata geçirilen "Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması" projesi kapsamında oluşturulan asma arazi gen bankasında bulunan 1457 üzüm çeşidi incelemeye alındı.

Özel olarak oluşturulan seralara alınan üzüm çeşitlerinin hastalıklara karşı dayanıklılık düzeyleri tespit edilecek.

Enstitü Islah ve Genetik Kaynakları Bölüm Başkanı Dr. Aslı Polat, AA muhabirine, hastalıklara dayanıklı ve verim açısından yüksek üzüm çeşidini geliştirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

PROJE 5 YIL SÜRECEK

Yaklaşık 5 yıl sürecek proje kapsamında üzüm çeşitleri üzerinde ilk olarak hastalık taraması yapacaklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Burada hangi çeşit, hangi hastalığa ne kadar dayanıklı veya dayanıksız bunları belirleyeceğiz. Bağda daha çok verim kaybına neden olan mildiyö, külleme ve kurşuni küf hastalıklarına karşı gen kaynaklarımızın taranmasını sağlayacağız. Külleme ve kurşuni küf hastalığı için üzüm salkımlarına laboratuvar üzerinde hastalık bulaştırılacak. Dayanıklılıklarını test edip değerlendireceğiz."

"HASTALIKLARA DAYANIKLI, VERİM VE KALİTELİ ÇEŞİTLER ÖN PLANDA TUTULACAK"

Hastalıklara dayanıklı türler belirlendikten sonra melezleme yaparak yeni çeşitlerin ortaya çıkarılacağını anlatan Polat, "1457 çeşidin tamamını proje sonunda tarayacağız. Dayanıklı çeşitler arasında yapılacak melezleme sonucunda hastalıklara dayanıklı, verim ve kaliteli çeşitler ön planda tutulacak. Uygun görüldüğü takdirde tescillenerek, üreticiye sunulacak." ifadelerini kullandı.

Üzüm üreticilerinin ürünlerini hastalıktan korumak için oldukça fazla kimyasal ilaçlama yaptığına dikkati çeken Polat, proje sonunda geliştirecekleri yeni üzüm çeşidinin, mevcut çeşitlere göre daha kaliteli ve dayanıklı olacağını, bunun da tarımsal alanda zirai ilaçların kullanımını azaltacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
üzüm hastalık

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