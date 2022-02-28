YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandı

28.02.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişiye 13 bin lira ceza yazıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde evde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştüren 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

V.O, H.O, A.O, Y.D, M.Ü, M.K, S.B. ve S.B'ye 13 bin lira idari para cezası kesildi, ayrıca kumar oynama suçundan idari yaptırım cezası uygulandı.

Evden alınan 4 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.﻿

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladıTekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı
Sivas'ta sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandıSivas'ta sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
13:28
İkindi
16:33
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.