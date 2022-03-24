YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

24.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde A.G'nin evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 tüfek mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Acılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyorAcılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyor
Babasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretBabasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
13:21
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:53
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.